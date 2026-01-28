Apple और Google पर दर्जनों 'गंदे ऐप', महिलाओं की बना रहे अश्लील इमेज

Apple और Google ने पहले ही अश्लील इमेज बनाने वाले ऐप्स को बैन किया हुआ है. लेकिन एक नई रिपोर्ट्स में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है. टेक ट्रांस्पेरेंसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में दावा किया है कि दोनों ही प्लेटेफॉर्म पर ढेरों ऐप्स ऐसे हैं, जो महिलाओं की नॉर्मल इमेज को बिना उनकी परमिशन के अश्लील इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स में बताया है कि ऐपल के ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर ढेरों ऐसे ऐप्स हैं, जो महिलाओं की साधारण इमेज को बिना उनकी परमिशन के बिना कपड़ों वाली इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. दोनों प्लेटफॉर्म पर इस तरह के ऐप्स की संख्या 100 से ज्यादा है.

दोनों ऐप स्टोर पर कितने-कितने ऐप

रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल के ऐप स्टोर पर करीब 47 ऐप्स और प्ले स्टोर पर 55 ऐप्स ऐसे हैं. ये ऐप्स महिलाओं की फोटो और वीडियो में उनके कपड़े हटाने फीचर दे रहे हैं. कई ऐप तो फुली न्यूड करके दिखा जा रहे हैं.

ये ऐप्स दुनियाभर में मौजूद हैं. हालांकि कंपनी लगातार ऐसे ऐप्स पर एक्सन ले रही है और उनको रिमूव कर रही है. हालांकि रिपोर्ट्स में ये नहीं बताया है कि रिसर्च में कब से कब तक ये ऐप्स स्पॉट हुए हैं.

रिपोर्टस में कहा कि इन ऐप को खोजना आसान

रिपोर्ट में दावा किया है कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर इन ऐप्स को खोजना बहुत ही आसान है. सिंपल वर्ड nudify या undress जैसे शब्दों के साथ न्यू ऐप को सर्च किया जा सकता है.

70 करोड़ बार से ज्यादा डाउनलोड्स

डेटा के मुताबिक, इन ऐप्स को दुनियाभर में 70 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है और इनसे 11.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू कमाया जा चुका है.

किसी भी महिला की उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी फोटो में से उसके कपड़े हटाकर इमेज बनाना गैर कानूनी है. ऐसा करना आपको जेल पहुंचा सकता है. इसलिए हम सलाह देते हैं कि ऐसे ऐप्स से दूर रहना चाहिए.

