Samsung का बंपर ऑफर, TV के साथ फ्री मिलेगा 92,990 रुपये का साउंडबार

Samsung ने अपनी नई सेल का ऐलान कर दिया है. रिपब्लिक डे के मौके पर कंपनी ने होम अप्लायंसेस और टीवी पर बंपर सेल का ऐलान किया है. इस सेल का फायदा उठाकर आप कई हजार रुपये की बचत कर सकते हैं. सेल में ना सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है. बल्कि कैशबैक, जीरो डाउन पेमेंट और कई दूसरे ऑफर मिल रहे हैं.

सैमसंग ने रिपब्लिक डे के मौके पर खास सेल का ऐलान किया है. (Photo: Samsung)
सैमसंग ने अपनी नई सेल का ऐलान कर दिया है. इस सेल का फायदा उठाकर आप कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद सकेंगे. रिपब्लिक डे के मौके पर कंपनी ने Big Bespoke AI Fest सेल का ऐलान कर दिया है. 8 जनवरी से शुरू हुई ये सेल 31 जनवरी तक चलेगी. सेल में कई आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं. 

डिस्काउंट के साथ ही सैमसंग इस सेल में कैशबैक रिवॉर्ड्स और वारंटी बेनिफिट्स दे रहा है. इसका फायदा उठाकर कंज्यूमर्स 50 परसेंट तक की बचत कर सकते हैं. साथ ही कंपनी 20 हजार रुपये तक का कैशबैक ऑफर कर रही है. ये ऑफर Bispoke AI रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, AC और माइक्रोवेव पर हैं. 

नहीं देनी होगी 1 EMI

इसके साथ ही कंपनी 1 EMI Off जैसा ऑफर भी दे रही है. इस ऑफर के तहत कंपनी चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर कंज्यूमर्स को 1 EMI फ्री दे रही है. रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन के अलावा कंपनी ने अपनी टीवी को लेकर भी ऑफर्स का ऐलान किया है. आप इसका फायदा उठाकर सस्ते में इसे खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: iPhone, Samsung और OnePlus पर बंपर डिस्काउंट, 2026 की पहली Amazon Sale

साथ ही सैमसंग ने अपने स्मार्ट टीवी पर भी सेल का ऐलान किया है. ये सेल भी 8 जनवरी से शुरू हुई है और 31 जनवरी तक चलेगी. इस ऑफर के तहत कंपनी बड़ी स्क्रीन वाले टीवी पर 92,990 रुपये का सैमसंग साउंडबार फ्री दे रही है. साथ ही आपको 599 रुपये की शुरुआती कीमत में सैमसंग केयर प्लस प्रोटेक्शन मिलेगी. 

सस्ते में खरीद सकते हैं सैमसंग के प्रोडक्ट्स

इस सेल में आप विभिन्न टीवी मॉडल्स को 30 महीने तक की EMI पर खरीद सकते हैं. रिपब्लिक डे ऑफर के तहत कंपनी 20 परसेंट का कैशबैक ऑफर कर रही है. साथ ही आपको जीरो पेमेंट EMI का विकल्प भी मिलेगा. इन सभी ऑफर्स का फायदा उठाकर आप टीवी और दूसरे होम अप्लायंस को सस्ते में खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: जो Apple अब तक नहीं कर पाया, Samsung ने कर दिखाया, इतना पतला ट्रिपल फोल्ड!

सैमसंग के इन ऑफर्स का फायदा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और स्टोर्स पर मिलेगा. इसके अलावा Flipkart और Amazon पर भी रिपब्लिक डे सेल शुरू हो रही है. यहां से भी आप टीवी और दूसरे अप्लायंसेस को सस्ते में खरीद सकते हैं. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर 16 जनवरी से शुरू हो रही है. हालांकि, फ्लिपकार्ट पर 16 जनवरी से प्लस और ब्लैक मेंबर्स को सेल का एक्सेस मिलेगा.

