जो Apple अब तक नहीं कर पाया, Samsung ने कर दिखाया, इतना पतला ट्रिपल फोल्ड!

Samsung ट्रिपल फोल्ड फोन आ चुका है और मैंने इसे कुछ समय के लिए यूज किया. हालांकि इसे भारत में लॉ़न्च नहीं किया जा रहा है. लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको जानना चाहिए. क्योंकि आने वाले समय में ये फोन गेम चेंजर बन सकता है. अनफोल्डेड TriFold देख कर शायद ही कोई ये कहेगा कि अनफोल्ड करने पर ये 10 इंच का टैबलेट बन जाता है.

Samsung का Galaxy Z TriFold पहली बार हाथ में आते ही यह अहसास दिलाता है कि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कन्फ़िगरेशन का खेल नहीं रह गई है. यह डिवाइस एक साथ फोन और टैबलेट का अनुभव देने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में वह कुछ हद तक कामयाब भी लगता है. 10 इंच डिस्प्ले में DeX मोड सपोर्ट भी है यानी आप इसे कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Galaxy Z TriFold में Samsung ने Advanced Armor Aluminium और Titan-strength frame दिया है, जिससे यह एक प्रीमियम और स्ट्रॉन्ग लुक में आता है. फोन को फोल्डेड में पकड़ते समय यह भारी नहीं लगता, लेकिन जब इसे खोलकर टैबलेट जैसा डिस्प्ले मिलता है, तो समझ आता है कि अंदर क्या कुछ रखा गया है. तीन पैनल के बीच जो हिंज सिस्टम है, वह सॉलिड फील देता है और बिना झटके के खुलता-बंद होता है.

फोल्ड और अनफोल्ड करना काफी आसान है और कोई ग्लिच नहीं है. अगर आपने यूज नहीं किया है तो शायद आपको ये लग सकता है कि सैमसंग पहले से ही फोल्डेबल फोन बनाता आया है और कंपनी ने अपने Fold 7 में एक एक्स्ट्रा स्क्रीन जोड़ दी है. लेकिन यूज करने के बाद आपका परसेप्शन बदल जाएगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि फोल्ड अनफोल्ड मैकेनिज्म और डिस्ट्रिब्यूशन अलग हैं.

इस ट्रिपल फोल्ड फोन में तीन स्क्रीन हैं. बाहर की तरफ 6.5-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो 2600 nits तक ब्राइटनेस के साथ आता है, और अंदर खुलने पर 10-इंच का QXGA+ Dynamic AMOLED 2X पैनल मिल जाता है जिसमें 120Hz ऐडेप्टिव रेट है. यह स्क्रीन कलर और ब्राइटनेस दोनों में बेस्ट है.

ओपन क्लोज मैकेनिज्म

ट्रिपल फोल्ड मैकेनिज्म को पहले देखना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैसे-जैसे फोन खुलता है, यह एक्सपीरिएंस सीधे सामने आता है कि Samsung ने हिंज सिस्टम में काफी काम किया है. तीन बार फोल्ड होने पर फोन में दो हिंज हैं और दोनों स्मूद काम करते हैं. इसे खोलते और बंद करते वक्त कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि टूटने या झटका महसूस होगा.

अगर आप गलत फोल्ड करेंगे तो हैप्टिक फीडबैक मिलेगा और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा जिससे आपको पता चलता है कि आप फोन गलत क्लोज कर रहे हैं. कंपनी ने इनवर्ड क्लोजिंग सिस्टम रखा है जो ज्यादा नैचुरल लगता है.

यह फोल्डेबल स्क्रीन टेक्नोलॉजी इतनी पतली दिखाई देती है कि जब पूरा फोन खुला होता है, तो यह लगभग 3.9mm-4.2mm जैसा दिखता है. इतने पतले फोन को इतना बड़ा स्क्रीन देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन Samsung ने इसे मैनेज किया है. ट्रिपल फोल्ड होने के बावजूद ये फोल्ड करने पर भी एक ट्रेडिशनल बार फोन के मुकाबले ज्यादा मोटा नहीं होता. दिलचप्स ये है कि कंपनी ने बैटरी में सिलिकॉन कार्बन टेक यूज नहीं किया है, वर्ना ये और भी स्लिम हो सकता था.

थर्मल मैनेजमेंट

TriFold में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर है, जिसके साथ 16GB RAM और 512GB या 1TB स्टोरेज का कॉम्बो मिलता है. जाहिर है महंगा फोन है तो स्पेसिफिकेशन फ्लैगशिप वाले ही रहेंगे.

जहां तक हीटिंग की बात है, एक ट्रिपल-फोल्ड फोन के लिए थर्मल मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती होती है. कंपनी ने दावा किया है थर्मल मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया गया है ताकि फोन ओवरहीट ना हो. इस फोन में दरअसल तीन पैनल्स हैं और तीनों में अलग अलग बैटरी दी गई है.

बैटरी और चार्जिंग

फोन में 5,600mAh की बैटरी मिली है, जो तीन हिस्सों में बंटी हुई है और यह बड़े स्क्रीन के बावजूद अच्छी दिन भर की बैटरी लाइफ देने में सक्षम दिखती है. 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है. कंपनी के मुताबिक तीन बैटरियों को एक फोन में एक साथ चार्जिंग के लिए मैनेज करना मुश्किल था, बावजूद इसके कंपनी ने इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है.

Galaxy Z TriFold सिर्फ मोड़ दिया तो टैबलेट जैसा वाला gimmick नहीं है. यह असल में वर्ल्ड का पहला ट्राई-फोल्ड फोन है जो फोल्डेबल फोर्म फैक्टर को एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन देता है. बाक़ी तमाम फोल्डेबल फोन की तुलना में जब इसे टैबलेट-जैसे डिस्प्ले पर मल्टी-विंडो यूज़ करते हुए देखा, तो इसका फ्यूचर-फोकस्ड डिजाइन साफ नजर आता है.

भारत में क्यों नहीं

भारत में यह फोन अभी लॉन्च नहीं हो रहा है और इसका कारण साफ है, यह एक नई कैटेगरी है, जिसका प्रोडक्शन लिमिटेड है. भारत में सैमसंग के Galaxy Fold 7 की कीमत 1.5 लाख से ज्यादा है. ऐसे में ट्रिपल फोल्ड अगर कंपनी भारत में लॉन्च करती भी है तो इसकी कीमत निश्चित तौर पर 2 लाख रुपये तक जा सकती है. भारत में 2 लाख रुपये के फोन लॉन्च करने से पहले सैमसंग चाहेगी कि थोड़ा मार्केट समझ लिया जाए. इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कंपनी इसे भारत में कब लाएगी.

फर्स्ट जेनेरेशन TriFold, लेकिन आगे की कहानी...

अगर आपको याद हो तो Samsung का पहला फोल्डेबल फोन काफी थिक था. यहां तक की कवर डिस्प्ले मुश्किल से यूजेबल थी. धीरे धीरे कंपनी ने इनोवेशन किया और अब Galaxy Fold 7 दुनिया का सबसे पतला फोल्ड है. अनफोल्ड करने पर ये iPhone Air से भी पतला लगता है. ऐसे में सैमसंग से ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ सालों मेंं ट्रिपल फोल्ड भी एक नॉर्मल फोन से पतला हो सकता है.

---- समाप्त ----