जिस खिलाड़ी ने मीराबाई चानू को हराया, उसकी ‘बेकार तस्वीर’ लगाने पर भड़का चीन

जापान के टोक्यो में जारी ओलंपिक (Tokyo Olympic) में अभी भी चीन का जलवा बरकरार है. मेडल टेली में चीन नंबर एक पर बना हुआ है, लेकिन इस सबसे इतर एक तस्वीर को लेकर चीन पश्चिमी मीडिया पर भड़क गया है. भारोत्तोलन के जिस मुकाबले में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता, उसी मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाली होउ जिहुई (Hou Zhihui) की तस्वीर के इस्तेमाल पर चीन ने आपत्ति जताई है.



ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद होउ जिहुई पर दुनिया की नज़रें रहीं, भारत से लेकर दुनिया के अन्य देशों में इसकी कवरेज की गई. लेकिन, समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा होउ जिहुई की जो तस्वीर ट्वीट की गई, उसपर श्रीलंका में मौजूद चीनी एम्बेसी ने आपत्ति जाहिर कर दी.



एम्बेसी द्वारा ट्वीट किया गया कि सारी तस्वीरों में से रॉयटर्स को सिर्फ यही एक तस्वीर मिली, ताकि वो दिखा सकें कि चीनी कितने भद्दे दिखते हैं. राजनीति और ध्रुवीकरण को खेल से ऊपर ना रखें, खेल का सम्मान करें.

