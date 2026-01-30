scorecardresearch
 
ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच ने सिनर को दी पटखनी, फाइनल में अब अल्कारेज से होगी टक्कर

नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के सेमीफाइनल में यानिक सिनर को पांच सेट के ऐतिहासिक मुकाबले में हराकर 11वीं बार फाइनल में जगह बनाई. 38 साल की उम्र में जोकोविच ने उम्र और हालिया फॉर्म को चुनौती देते हुए सिनर की 19 मैचों की जीत की लय तोड़ दी. अब फाइनल में उनका सामना कार्लोस अल्कारेज से होगा.

नोवाक जोकोविच ने सिनर को ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में हराया (Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ने कमाल कर दिया. चार घंटे और नौ मिनट के कड़े मुकाबले के बाद जोकोविच ने अपने करियर की सबसे यादगार जीतों में से एक दर्ज करते हुए 11वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई और रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना जिंदा रखा.

38 वर्षीय जोकोविच ने मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर को रोड लेवर एरीना में खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराया. इस जीत के साथ उन्होंने मेलबर्न पार्क में सिनर की 19 मैचों की जीत की लय तोड़ी और दुनिया के नंबर-2 खिलाड़ी के खिलाफ लगातार पांच हार का सिलसिला भी खत्म किया.

सिनर को माना जा रहा था जीत का दावेदार

यह मुकाबला सिनर का माना जा रहा था. युवा, तरोताजा और मेलबर्न में अजेय सिनर को प्रबल दावेदार माना जा रहा था. वह पहले ही जोकोविच को तीन ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में हरा चुके थे और हालिया मुकाबलों में दबदबा बनाए हुए थे.
इसके उलट, जोकोविच टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में कुछ कमजोर नजर आए थे और पिछले राउंड्स में उन्हें कड़ी चुनौती मिली थी. लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने खुद के भीतर कुछ खास खोज निकाला.

शुरुआत से ही यह मुकाबला धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा बन गया. सिनर ने पहले सेट में आक्रामक लेकिन संतुलित खेल दिखाते हुए बढ़त बनाई. जवाब में जोकोविच ने अपना स्तर ऊंचा किया, रैलियां लंबी कीं और सिनर से गलतियां करवाईं.

मैच का पलड़ा बार-बार बदलता रहा, कोई भी खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं था. अंततः मुकाबला निर्णायक पांचवें सेट तक पहुंच गया, जो शारीरिक से ज्यादा मानसिक लड़ाई बन चुका था.

दर्शकों के बीच अपने नाम के नारों के बीच जोकोविच ने 5-4 पर मैच सर्व किया. माहौल बेहद तनावपूर्ण था, खासकर इसलिए क्योंकि इससे पहले इसी स्थिति में अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव अपना सेमीफाइनल जीतने में असफल रहे थे. मैच पॉइंट आए और गए. सिनर ने असंभव जगहों से विनर लगाए. ड्यूस हुआ और साथ ही संदेह भी. लेकिन जोकोविच ने, जैसा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कई बार किया है, धैर्य नहीं खोया.

तीसरे मैच पॉइंट पर सिनर का फोरहैंड बाहर चला गया और जोकोविच ने अविश्वास में अपने हाथ ऊपर उठा दिए. 38 साल की उम्र में उन्होंने एक बार फिर उम्र, तर्क और बदलते दौर को चुनौती दे दी.

इससे पहले, कार्लोस अल्कारेज़ ने अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव को पांच सेट के रोमांचक मुकाबले में हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में जगह बनाई थी. अब रविवार को अल्कारेज़ और जोकोविच आमने-सामने होंगे, जहां दोनों के सामने इतिहास रचने का मौका होगा.

फाइनल में अल्कारेज से टक्कर

अल्कारेज सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि जोकोविच उससे भी बड़ी उपलब्धि के पीछे हैं. मेलबर्न में 11वां फाइनल, रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब, और एक बार फिर यह साबित करने का मौका कि वह आज भी टेनिस के सबसे बड़े मंच के केंद्र में हैं.

