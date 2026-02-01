scorecardresearch
 
ऑस्ट्रेलियन ओपन: फाइनल में आज जोकोविच बनाम अल्कारेज, जानें किसका आंकड़ा बेहतर

ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कारेज आमने-सामने होंगे. जोकोविच 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि अल्कारेज़ करियर ग्रैंड स्लैम के सपने के साथ उतरेंगे. यह मुकाबला सिर्फ ट्रॉफी का नहीं, बल्कि जज़्बे, भरोसे और विरासत की लड़ाई है.

ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और अल्कारेज के बीच टक्कर (Photo: ITG)
ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और अल्कारेज के बीच टक्कर (Photo: ITG)

ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज फाइनल मुकाबला नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कारेज के बीच है. यह सिर्फ एक फाइनल नहीं है. यह विरासत का सवाल है. मुश्किल बनाम नामुमकिन की जंग.  अब सारी निगाहें अल्कारेज पर हैं. ग्रैंड स्लैम में उनका रिकॉर्ड जोकोविच के खिलाफ बेहतर रहा है, जिसमें विंबलडन फाइनल की जीत भी शामिल है. लेकिन जोकोविच कोई आम खिलाड़ी नहीं हैं. 

वह उस दौर के योद्धा हैं, जिसने सबसे महान खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को गढ़ा है. अगर कोई अल्कारेज की चुनौती को तोड़ सकता है, तो वह नोवाक जोकोविच ही हैं. इतिहास गवाह है- जब वह कोर्ट पर उतरते हैं, तो सिर्फ खेलते नहीं, राज करते हैं.

जोकोविच की तरह ही कार्लोस अल्कारेज भी एक लंबा और थकाने वाला सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचे हैं. अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव के खिलाफ खेला गया यह मुकाबला टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे लंबा सेमीफाइनल रहा.

शुरुआत से ही मुकाबला उतार-चढ़ाव भरा रहा. पहले दो सेटों में अल्कारेज पूरी तरह हावी दिखे. लेकिन ज़्वेरेव ने हार नहीं मानी. उन्होंने अगले दो सेट जीतकर मुकाबले को पांचवें सेट के टाईब्रेक तक खींच लिया. हार के बिल्कुल करीब पहुंचकर अल्कारेज ने हिम्मत और भरोसा दिखाया, अहम ब्रेक पॉइंट हासिल किया और मैच अपने नाम कर लिया.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लोस अल्कारेज के मेडिकल टाइम आउट पर विवाद... ATP नियम क्या कहते हैं?

अब ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी और उनके बीच खड़े हैं नोवाक जोकोविच. वह खिलाड़ी जिसने सालों से उनकी सीमाएं परखी हैं. जोकोविच को हराने के लिए अल्कारेज को वही अटूट विश्वास, बेहतरीन प्रदर्शन और मजबूत मानसिकता दिखानी होगी.

क्यों ये फाइनल अल्कारेज के लिए है खास

खिताब के अलावा, अल्कारेज के सामने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने का मौका भी है. फॉर्म और रिकॉर्ड के हिसाब से वह भले ही फेवरेट हों, लेकिन अगर कोई उन्हें सबसे बड़े मंच पर हिला सकता है, तो वह जोकोविच हैं. यह फाइनल भरोसे, कौशल और जज़्बे की टक्कर होने वाला है.

यह भी पढ़ें: 38 साल के नोवाक जोकोविच ने बताया अपनी फिटनेस का राज, इस चीज से रहते हैं दूर

नोवाक जोकोविच बनाम कार्लोस अल्कारेज: हेड-टू-हेड

कुल मुकाबले:

मैच – 9 | जोकोविच – 5 | अल्कारेज – 4

ग्रैंड स्लैम में: मैच – 5 | जोकोविच – 2 | अल्कारेज – 3

फाइनल तक का सफर

नोवाक जोकोविच

पहला दौर: पेड्रो मार्टिनेज को हराया
दूसरा दौर: फ्रांसेस्को माएस्ट्रेली को हराया
तीसरा दौर: बोटिक वैन डे ज़ैंडशुल्प को हराया
प्री-क्वार्टर: वॉकओवर
क्वार्टरफाइनल: वॉकओवर
सेमीफाइनल: जैनिक सिनर को हराया

कार्लोस अल्कारेज
पहला दौर: एलेक्स वाल्टन को हराया
दूसरा दौर: यानिक हानफमान को हराया
तीसरा दौर: कोरेंटिन माउटेट को हराया
प्री-क्वार्टर: टेलर फ्रिट्ज़ को हराया
क्वार्टरफाइनल: एलेक्स डी मिनौर को हराया
सेमीफाइनल: अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव को हराया

ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल कब और कहां देखें?

दोपहर 2 बजे (IST)
Sony Sports Network पर लाइव प्रसारण
Sony LIV ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग
 

