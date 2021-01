Syed Mushtaq Ali Trophy: तमिलनाडु फाइनल में, अरुण कार्तिक की जोरदार बल्लेबाजी

केबी अरुण कार्तिक के नाबाद 89 रनों की बदौलत तमिलनाडु ने शुक्रवार को पहले सेमीफाइनल में राजस्थान को 7 विकेट से हराया. इस तरह उसने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई. तमिलनाडु पिछले साल खिताबी मुकाबले में कर्नाटक से सिर्फ एक रन से हार गया था.

अरुण ने कप्तान दिनेश कार्तिक (नाबाद 26) के साथ 89 रनों की साझेदारी की, जिससे तमिलनाडु ने 155 रनों के लक्ष्य को 8 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया.

Tamil Nadu march into the final! 👍👍



The @DineshKarthik-led unit beat Rajasthan by 7⃣ wickets to seal a place in the summit clash. 👏👏 #TNvRAJ #SyedMushtaqAliT20 #SF1 | @TNCACricket



Scorecard 👉 https://t.co/Y5DkQ6696D pic.twitter.com/XSDihUgY3E