कभी लोकल ट्रेन में किसी ने नहीं किया था वेलकम... अब है टीम इंडिया का स्टार क्रिकेटर

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. शार्दुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में जीत के नायकों में से एक रहे. ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश लौटने पर क्रिकेट फैन्स ने शार्दुल का जोरदार स्वागत किया. फैन्स उनकी एक झलक पाने को आतुर दिखे. लेकिन तीन साल पहले साउथ अफ्रीका दौरे से लौटने पर किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं था.

यह वाकया शार्दुल ठाकुर के साथ 2018 में घटा था, तब शार्दुल साउथ अफ्रीका से मुंबई पहुंचे थे. शार्दुल ने अपने घर पालघर जाने के लिए अंधेरी से लोकल ट्रेन पकड़ी थी. यात्रियों से भरी ट्रेन में टीम इंडिया के इस स्टार गेंदबाज को किसी ने पहचाना नहीं था.

एक इंटरव्यू में शार्दुल ठाकुर ने कहा था, 'साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद मैंने अंधेरी में ट्रेन पकड़ी. मैंने हेडफोन लगा रखा था और जल्दी से घर पहुंचना चाहता था. जो लोग मुझे ट्रेन में देख रहे थे वे सोच रहे थे कि क्या मैं सच में शार्दुल ठाकुर हूं या नहीं.'

Success earned is definitely due to hours of immense hardwork but it is important to stay grounded at the same time 👌 @imShard

'Business class ✈️ to First class 🚆' 👏 pic.twitter.com/mDq0qahxnS