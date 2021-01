IND vs ENG: कोहली पर रहेंगी निगाहें, सीरीज में रूट देंगे कड़ी टक्कर

ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 2-1 मात देकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी बरकरार रखने वाली टीम इंडिया के सामने अब इंग्लैंड की कड़ी चुनौती है. इंग्लिश टीम भी श्रीलंका से उसी की धरती पर 2-0 से सीरीज जीतकर आ रही है. इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसके शुरुआती दोनों टेस्ट चेन्नई में खेले जाएंगे.

5 फरवरी से शुरू होने वाली सीरीज के लिए टीम का अभ्यास सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा. दोनों टीमें 6 दिनों के पृथकवास पर हैं. टीमों का कोरोना टेस्ट भी होगा. जो रूट की टीम श्रीलंका से बुधवार को चेन्नई पहुंची और सीधे होटल चली गई. दोनों टीमें होटल लीला पैलेस में रुकी हैं, जहां बायो बबल बनाया गया है.

📍 Chennai, India@root66 and the team have arrived in India ahead of our four-match Test series 🇮🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GT06p9Ru4u