IND vs AUS: पुजारा की इस दिग्गज ने की थी मदद, तभी नाथन लियोन से निपट पाए

चेतेश्वर पुजारा भारतीय टेस्ट टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ कहलाते हैं. पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने चार मैचों की सीरीज में 928 गेंदें खेली थीं और 271 रन बनाए थे. इस सीरीज के दौरान अनिल कुंबले के खास टिप्स उनके काम आए.

33 साल के पुजारा ने आखिरी के दो टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन (50, 77 तथा 25, 56 रन) किया. ब्रिस्बेन टेस्ट में 328 रन चेज कर भारत ने इतिहास रचा था. उस टेस्ट के पांचवें दिन पुजारा ने 211 गेंदें खेलकर 56 रन बनाए थे. इस पारी के दौरान पुजारा को करीब 10 बार गेंदें शरीर पर लगीं, लेकिन वह क्रीज पर डटे रहे.

चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि 'ब्रिस्बेन में ऐसी पिच थी जहां कभी भी गेंद बल्ले का किनारा ले सकती थी. यदि मैं सभी गेंदों को खेलने की कोशिश करता तो आउट हो सकता था. मैंने आउट होने की बजाय गेंदों को शरीर पर झेलना पसंद किया.'

Ouch! Pujara rips his glove off after copping one flush on the glove!



