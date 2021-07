भारतीय मूल के समीर बनर्जी का कमाल, जूनियर विम्बलडन चैम्पियन बने

भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हमवतन विक्टर लिलोव को सीधे सेटों में हराकर विम्बलडन में लड़कों का एकल खिताब अपने नाम किया.

अपना दूसरा जूनियर ग्रैंड स्लैम खेल रहे 17 साल के इस खिलाड़ी ने एक घंटे 22 मिनट तक चले फाइनल में 7-5, 6-3 से जीत हासिल की. बनर्जी के माता-पिता 1980 के दशक में अमेरिका में बस गए थे.

A future men's champion?



Samir Banerjee might well be a name you become more familiar with in the future#Wimbledon pic.twitter.com/byAEBwBrSp