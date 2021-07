IND-W vs ENG-W: भारत को स्पिनरों ने दिलाई रोमांचक जीत, सीरीज बराबर

भारत ने दूसरे महिला टी20 इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड को 8 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर किया. आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की तूफानी पारी और स्पिनरों की कसी हुई गेंदबाजी से भारत को यह कामयाबी मिली. भारतीय स्पिनरों ने इसके बाद शिकंजा कस दिया और सीरीज को जीवंत बनाए रखा. तीसरा टी20 मैच14 जुलाई को चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा.

रविवार को होव में खेले गए मुकाबले में शेफाली वर्मा (38 गेंदों पर 48 रन) और स्मृति मंधाना (16 गेंदों पर 20 रन) ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े, लेकिन इन दोनों के बीच में धीमे पड़ने और फिर दो रनों के अंदर पवेलियन लौटने से भारत दबाव में आ गया. भारत ने चार विकेट पर 148 रन बनाए, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दो चौके और दो छक्के की मदद से 31 रन और दीप्ति शर्मा ने 27 गेंदों पर नाबाद 24 रन का योगदान दिया.

