Copa America 2021: 'मेसी ही हैं असली GOAT', फाइनल में अर्जेंटीना की जीत के बाद झूमे फैंस

कोपा कप फुटबॉल चैम्पियनशिप (Copa America 2021) में अर्जेंटीना की जीत के बाद सोशल मीडिया पर अर्जेंटीना के साथ-साथ उनके स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी (lionel messi) के लिए बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है. लोग उनको आधिकारिक तौर पर GOAT बता रहे हैं. बता दें कि ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम (GOAT) कौन है इसको लेकर लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस कई बार आमने-सामने आए हैं.

शनिवार को जब 28 साल बाद मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना टीम ने कोपा कप फुटबॉल चैम्पियनशिप (Copa America 2021) जीती तो फैंस ने जमकर उनपर प्यार लुटाया. कोपा कप फुटबॉल चैम्पियनशिप के फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराया है.

🗣Scaloni ( Argentina Coach) :



“Messi played against Colombia and Brazil with hamstring injury” pic.twitter.com/KKn5qRLdBO

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) July 11, 2021

मेसी के लिए बेहद खास है यह जीत

अर्जेंटीना की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यह लियोनल मेसी (lionel messi) का पहला इंटरनेशन खिताब है. मेसी ने टूर्नामेंट में चार गोल किए. उन्हें नेमार के साथ संयुक्त रूप से बेस्ट प्लेयर चुना गया.

🏆 Messi's 38 titles in his career: 3 with Argentina and 35 with Barcelona #CopaAmericaFINAL [ole] pic.twitter.com/iAqOxrGEzr

सोशल मीडिया पर मेसी की तारीफ में तरह-तरह की पोस्ट मौजूद हैं. कोई इस बात से हैरान है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद भी मेसी कोलंबिया और ब्राजील के खिलाफ कैसे खेल पाए.

Top goalscorer.



Player of the Tournament.



Champion.



GOAT. pic.twitter.com/8W0FKW67Dh

— Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) July 11, 2021

कई ने कहा कि मेसी टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर और बेस्ट प्लेयर रहे इसलिए मेसी ही GOAT हैं. किसी ने 2021 में मेसी ने जिन उपलब्धियों को पाया है. उनका जिक्र करते हुए एर्जेंटीना के फुटबॉलर की तारीफ की.

Messi in 2021



Games: 38

Goals: 33

Assists: 14

MOTM: 26

Copa America Top Scorer

Copa America Golden Ball

LaLiga top Scorer

🏆 Copa America

🏆 Copa Del Rey



There is no one left to stop Messi from winning the Ballon D’or. pic.twitter.com/CIGnqTNpQS

अर्जेंटीना की बात करें तो वह 1921 से लेकर अबतक 15 बार कोपा कप फुटबॉल चैम्पियनशिप जीत चुकी है. इसके साथ ही उसने उरुगवे की बराबरी कर ली है. वह भी 15 बार यह कप जीत चुकी है. दूसरी तरफ ब्राजील ने 9 बार कोपा कप फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती है.