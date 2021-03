चौथे टेस्ट से पहले कैप्टन कोहली ने की इनकी तारीफ, जानें कौन हैं ये शख्स

टीम इंडिया चौथे टेस्ट से पहले जमकर अभ्यास कर रही है. टीम के अनुकूलन विशेषज्ञ निक वेब और सोहम देसाई खिलाड़ियों की फिटनेस पर काफी काम करते हैं. कप्तान विराट कोहली ने भी निक वेब और सोहम देसाई की तारीफ की है. कोहली ने सोशल मीडिया पर इन दोनों के साथ अपनी तस्वीर साझा की. इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में भारत 2-1 से आगे है. चौथा और आखिरी टेस्ट 4 मार्च से खेला जाएगा.

कोहली ने कैप्शन में लिखा, 'ये दोनों जिम में खिलाड़ियों से कठिन ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि मैदान पर खिलाड़ियों का काम आसान हो सके.'

The boys who make life hard in the gym but easy on the field🤝👏🇮🇳 pic.twitter.com/L8vQcpTSSp