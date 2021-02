Ind vs Eng: रूट के आउट होने की खुशी में कोहली ने ब्रेट ली की तरह जड़े ताबड़तोड़ 'पंच', VIDEO

अहमदाबाद में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 112 रनों पर सिमट गई. भारतीय स्पिनरों के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज जूझते नजर आए. पहले टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले कप्तान जो रूट का बल्ला भी नहीं चला और वो 17 रन बनाकर आउट हुए.

रूट को रविचंद्रन अश्विन ने LBW किया. जो रूट के आउट होते ही भारतीय कप्तान विराट कोहली का जश्न देखने वाला था. वह काफी जोश में नजर आए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली की स्टाइल में जश्न मनाया. विराट ने तीन बार मैदान की तरफ पंच किया. ब्रैट ली विकेट लेने के बाद कुछ ऐसा ही जश्न मनाते थे. विराट का यह जश्न मनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Aggressive Virat Kohli is a Treat To Watch 🔥



Punching The Ground ❤️😎pic.twitter.com/UVU1O0yJYw