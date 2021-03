आफरीदी ने बर्थडे पर बताई अपनी उम्र-‌ फैंस हुए कन्फ्यूज, जमकर किया ट्रोल

पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी अपनी उम्र को लेकर विवादों में रहते हैं. 1 मार्च को वह अपना जन्मदिन मनाते हैं, जिसके चलते एक बार फिर उनकी उम्र को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है.

सोमवार को आफरीदी ने ट्वीट कर प्रशंसकों और शुभचिंतकों को उनके जन्मदिन पर संदेशों के लिए धन्यवाद दिया. आफरीदी ने साथ ही लिखा कि वह सोमवार को 44 साल के हो गए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार आफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को हुआ था, अर्थात उनकी उम्र 41 साल है.

पाकिस्तान के पत्रकार ने उनके जन्मदिन पर लिखा, 'शाहिद अफरीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. रिकॉर्ड में उनकी उम्र 41 है, ऑटोबायोग्राफी 46 कहती है, और अब हमारे पास 44 है!'

एक फैन ने लिखा, 'कितने साल 44 रहोगे आप? खैर, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं.'

Kitne saal 44 rahoge aap? Anyway, wish you a very Happy birthday!!!

एक और फैन ने लिखा, 'आपने 1996 में 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था. इसका मतलब आप 25 साल में 28 साल बढ़ गए.'

So you made debut at 16 in 1996.

And since then you have grown 28 years older in last 25 years?? https://t.co/QwvMZ568XW