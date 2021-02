Ind vs Eng: बेन स्टोक्स चल रहे थे 'चाल', कोहली ने प्लान को ऐसे किया फेल

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में भारत इंग्लैंड पर हावी है. मेजबान टीम ने इंग्लैंड को पहली पारी में 112 रनों पर समेट दिया है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. इंग्लैंड के कप्तान इस उम्मीद में थे कि सीरीज के पहले टेस्ट की तरह ही अहमदाबाद में भी पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करके भारत को बैकफुट पर धकेल देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका.

इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान मैदान पर एक वाकया भी हुआ. दरअसल, इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर रहे थे और रविचंद्रन अश्विन के हाथ में गेंद थी. अश्विन जैसे ही आगे बढ़े, स्टोक्स ने उन्हें हाथ दिखाते हुए रोक दिया. स्टोक्स की कोशिश थी कि इससे अश्विन का ध्यान भंग किया जाए.

These two though 🇮🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #INDvENG pic.twitter.com/xqk6CI5JOK