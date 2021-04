मीराबाई का क्लीन एवं जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियाई चैम्पियनशिन में जीता कांस्य

पूर्व विश्व चैम्पियन मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन एरीना में शानदार वापसी करते हुए क्लीन एवं जर्क में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए शनिवार को एशियाई चैम्पियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया. मीराबाई ने इस दौरान अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करने के साथ टोक्यो ओलंपिक का टिकट भी पक्का किया क्योंकि वह छह क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं.

भारत की 26 साल की इस खिलाड़ी ने स्नैच में 86 किग्रा का भार उठाने के बाद क्लीन एवं जर्क में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए 119 किलोग्राम का भार उठाया. वह कुल 205 किग्रा के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

Here's that incredible clean and jerk effort of 119kg that Mirabai Chanu made to set a new world record (old was 118kg) in the women's 49kg category. Total lift of 205 kg was a new national record and enough for bronze at the Asian Championships pic.twitter.com/0oG8ldGUly