स्मिथ का IPL में खराब प्रदर्शन, लेकिन 2 दिन पहले 'फॉर्म' में लौटे- कैसे हुआ ये सब?

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने मंगलवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने लय हासिल कर ली है. उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ ढेरों रन बटोरने के लिए तैयार हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित सीरीज की शुरुआत 27 नवंबर से वनडे सीरीज के साथ होगी. आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (RR) की कप्तानी करने वाले स्मिथ 14 मैचों मे सिर्फ 311 रन बना पाए और अधिकांश मैचों में वह जूझते नजर आए.

स्मिथ ने हालांकि कहा है कि उन्होंने अब ‘लय’ हासिल कर ली है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं. सीरीज के आधिकारिक प्रसारणकर्ता ‘सोनी नेटवर्क’ की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ ने कहा, ‘मैं आईपीएल के दौरान अपनी बल्लेबाजी को लेकर काफी निराश था. मेरे स्तर के हिसाब से मेरे प्रदर्शन में निरंतरता नहीं थी. मैंने कुछ अच्छी पारियां खेलीं, लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता नहीं थी.’

उन्होंने कहा, ‘जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं पिछले कुछ दिनों में वह कह रहे हैं कि मैंने लय हासिल कर ली है और मैं इसे लेकर रोमांचित हूं. इसलिए मैंने नेट पर और अधिक अभ्यास की योजना बनाई है और कुछ दिनों में इसका असर दिखेगा.’

Steve Smith had a warning for India today. He has 'found his hands' again. And history shows, that's bad news for bowlers#AUSvIND | @ARamseyCricket https://t.co/HPAkcL6UUz pic.twitter.com/oZoLKxxCkX