IND vs AUS: तो स्टीव स्मिथ का बाउंसर से स्वागत करेंगे टीम इंडिया के बॉलर?

ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच एंड्रयू मैक्डोनल्ड का मानना है कि स्टीव स्मिथ के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों द्वारा नील वैगनर की तरह लगातार बाउंसर फेंकने की योजना सही नहीं रहेगी. न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वैगनर ने 2019-20 सत्र में टेस्ट सीरीज के दौरान स्मिथ को चार बार आउट किया था. इस दौरान उन्होंने स्मिथ के शरीर को निशाना बनाकर लगातार शॉर्ट गेंदें फेंकी थीं.

शॉर्ट गेंदों पर परेशानी का सामना करने के बाद भी मैक्डोनल्ड ने कहा की स्मिथ की बल्लेबाजी में कोई कमजोरी नहीं दिख रही है. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि एक टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर की गेंद उनके हेलमेट पर लगी थी. लेकिन वापसी के बाद वह रन बनाने में सक्षम रहे हैं. वनडे और टी-20 क्रिकेट में भी उनके खिलाफ यह योजना अपनाई गई, लेकिन वह रन बनाने में सफल रहे.’

मैक्डोनल्ड ने कहा, ‘इसलिए, मैं इसे एक कमजोरी के रूप में नहीं देखता हूं. अगर वे (भारतीय गेंदबाज) चाहें तो इस योजना को आजमा सकते हैं’ भारतीय टीम ने जनवरी में तीन मैचों की वनडे सीरीज में स्मिथ के खिलाफ यह योजना अपनाई थी, लेकिन 31 साल के इस बल्लेबाज ने तब 98 और 131 रनों की पारियां खेलकर खुद को साबित किया था.

The master and his apprentice



When @MdShami11 and Siraj bowled in tandem at #TeamIndia's nets. Fast and accurate! 🔥🔥 pic.twitter.com/kt624gXp6V