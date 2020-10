भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल जारी, जानें कब और कहां होंगे मैच

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के कार्यक्रम की पुष्टि हो गई है. दौरे की शुरुआत 27 नवंबर को सिडनी में वनडे मुकाबले से होगी. चार टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान एडिलेड में डे-नाइट टेस्ट खेला जाएगा, जबकि मेलबर्न में पारंपरिक बॉक्सिंग टेस्ट में दोनों टीमें जोर आजमाइश करेंगी. इसके बाद सिडनी और ब्रिस्बेन में अगले दो टेस्ट खेले जाएंगे.

टेस्ट सीरीज से पहले तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. वनडे 27, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को खेले जाएंगे. टी20 इंटरनेशनल 4, 6 और 8 दिसंबर को खेला जाएगा. एडिलेड में पहला टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होगा.

