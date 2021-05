IPL: दिल्ली को पंजाब का चैलेंज, पंत को परेशान कर पाएंगे बराड़-बिश्नोई?

आईपीएल के 14वें सीजन के 29वें मैच में रविवार को अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना पंजाब किंग्स (PBKS) से होगा. पंजाब की टीम लय कायम रखकर प्लेऑफ में प्रवेश का टीम का दावा पुख्ता करने उतरेगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

पंजाब किंग्स के युवा स्पिनर हरप्रीत बराड़ और रवि बिश्नोई ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरी हैं. पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बराड़ ने 19 रन देकर 3 और बिश्नोई ने भी 19 रन देकर 2 विकेट लिये. दोनों ने मिलकर 8 ओवर डाले और 36 रन देकर 5 विकेट चटकाए.

अब उनका सामना दिल्ली से है, जिसका स्पिनरों के खिलाफ बेहतर रिकॉर्ड है. सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शॉ शानदार फॉर्म में भी हैं. धवन अब तक 311 और शॉ 269 रन बना चुके हैं, जिसमें 71 चौके और 15 छक्के शामिल हैं .

दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब तक 7 मैचों में 5 जीत हासिल कर चुकी है, जबकि पंजाब किंग्स के खाते में इतने ही मैचों में 3 जीत हैं.

PBKS vs DC: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक (2008-2021) 27 मुकाबले हुए हैं. पंजाब ने 15, जबकि दिल्ली ने 12 मैचों में बाजी मारी है. पिछले 5 मैचों में दिल्ली ने 3 बार पंजाब को मात दी.

दिल्ली के पास स्टीव स्मिथ और ऋषभ पंत भी मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं. गुगली फेंकने वाले बिश्नोई का लक्ष्य पंत को परेशान करने का होगा, जो स्पिनरों को डीप मिडविकेट में खेलने के आदी हैं,

नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गेंद पर पकड़ मजबूत रहती है और पारी आगे बढ़ने पर बल्लेबाजी मुश्किल हो जाती है. ऐसे में पंजाब के फॉर्म में चल रहे कप्तान केएल राहुल टॉस जीतने पर बल्लेबाजी चुन सकते हैं, उन्होंने बेंगलुरु के खिलाफ 57 गेंदों में नाबाद 81 रन बनाए थे.

