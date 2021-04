IPL: अंतिम ओवर के हीरो- अर्शदीप सिंह, छोटा करियर... बड़े कारनामे

पंजाब किंग्स (PBKS) ने अपने आईपीएल अभियान का शानदार आगाज किया है. पंजाब किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) को चार रनों से हरा दिया. पंजाब की जीत में युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अहम भूमिका निभाई. अर्शदीप ने 4 ओवरों में 35 रन देकर 3 विकेट चटकाए. राजस्थान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की दरकार थी. लेकिन अर्शदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए महज 8 रन दिए.

20वें ओवर की पहली 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए. इसके बाद चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का जड़ा. पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं बना. आखिरी बॉल पर राजस्थान को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे. सैमसन ने बड़ा शॉट तो लगाया, लेकिन वह बाउंड्री लाइन पर खड़े दीपक हुड्डा के हाथों में चली गई.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवरों में 221/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए. दीपक हुड्डा ने 64 और क्रिस गेल 40 रनों की पारियां खेलीं. राजस्थान के लिए चेतन सकारिया ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए.

