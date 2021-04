IPL: संजू सैमसन बोले- छक्के के लिए गेंद को अच्छी तरह मारा था, पर ऐसा नहीं हुआ

संजू सैमसन के शतक के बावजूद राजस्थान रॉयल्स (RR) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सोमवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ बड़े स्कोर वाले मैच में चार रनों से हार का सामना करना पड़ा. टीम के कप्तान संजू ने कहा कि वह इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे.

पंजाब किंग्स ने कप्तान केएल राहुल के 50 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौके की मदद से 91 रन और दीपक हुड्डा (28 गेंद में 64 रन, 6 छक्के, 4 चौके) के साथ उनकी तीसरे विकेट के लिए 105 रनों की तेजतर्रार साझेदारी की बदौलत छह विकेट पर 221 रन बनाए.

इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल कप्तानी पदार्पण में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन (119 रन, 63 गेंद, 12 चौके, 7 छक्के) के ताबड़तोड़ शतक के बावजूद 7 विकेट पर 217 रन ही बना सकी.

