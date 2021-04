IPL: बेकार गया संजू सैमसन का शतक, पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान को हराया

संजू सैमसन के करियर के तीसरे और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 के पहले शतक के बावजूद राजस्थान रॉयल्स (RR) को बड़े स्कोर वाले रोमांचक मैच में सोमवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के हाथों चार रनों से हार का सामना करना पड़ा.

पंजाब किंग्स ने कप्तान केएल राहुल के 50 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौकों की मदद से 91 रन और दीपक हुड्डा (28 गेंदों में 64 रन, 6 छक्के, 4 चौके) के साथ उनकी तीसरे विकेट के लिए 105 रनों की तेजतर्रार साझेदारी की बदौलत छह विकेट पर 221 रन बनाए. राहुल ने क्रिस गेल (40) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की. राहुल और हुड्डा की पारियों की बदौलत पंजाब की टीम अंतिम 8 ओवरों में 111 रन जोड़ने में सफल रही.

बेकार गया संजू सैमसन का शतक

इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल कप्तानी पदार्पण में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन (119 रन, 63 गेंद, 12 चौके, 7 छक्के) के ताबड़तोड़ शतक के बावजूद 7 विकेट पर 217 रन ही बना सकी. सैमसन के अलावा रॉयल्स का कोई बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया. पंजाब की टीम की ओर से अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 35 रन देकर तीन विकेट चटकाए.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लक्ष्य का पीछा करने उतरे रॉयल्स की शुरुआत खराब रही और टीम ने खाता खोले बिना ही बेन स्टोक्स का विकेट गंवा दिया, जिन्होंने मोहम्मद शमी की गेंद को हवा में लहराकर उन्हीं को कैच थमा दिया. सैमसन ने शमी पर चौके, जबकि मनन वोहरा ने जाय रिचर्डसन पर छक्के के साथ खाता खोला. रिचर्डसन के इस ओवर में मुरुगन अश्विन ने बाउंड्री पर वोहरा का कैच टपका दिया.

This one went down to the wire! Sanju goes for the big shot over cover, but doesn't get all of it. Taken. @PunjabKingsIPL win by 4 runs.#VIVOIPL #RRvPBKS pic.twitter.com/HklxqlAGY2