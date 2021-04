IPL: 1.2 करोड़ के इस गेंदबाज ने राजस्थान के लिए किया डेब्यू, भाई ने इसी साल कर ली थी खुदकुशी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के चौथे मैच में राजस्थान रॉयल्स की ओर से 23 साल के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने डेब्यू किया. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ इस मुकाबले में चेतन सकारिया ने अपने दूसरे ही ओवर में पहली सफलता हासिल की. उन्होंने ओपनर मयंक अग्रवाल (14) को आउट किया.

चेतन सकारिया को राजस्थान रॉयल्स (RR) ने आईपीएल के ऑक्शन में 1.2 करोड़ रुपये में खरीदा. सकारिया आईपीएल के पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ बतौर नेट गेंदबाज जुड़े थे. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सकारिया सौराष्ट्र से आते हैं. सकारिया के घर की आर्थिक हालात अच्छी नहीं रही है.

सकारिया के मुताबिक, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन धीरे-धीरे इसमें सुधार हो रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी बहन की फीस देनी होती है. उनकी शादी करनी है. महीने का खर्चा निकालना होता है. सकारिया ने कहा कि उन्हें एक घर भी खरीदना है. चेतन सकारिया और उनका परिवार एक रूम और एक हॉल में रहता था.

