IPL: आज KXIP और SRH में लड़ाई, प्ले ऑफ के लिए जीत जरूरी

आईपीएल के 13वें सीजन के 43वें मैच में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की टीमें आमने-सामने होंगी. पंजाब की टीम लगातार तीन जीत से पटरी पर लौट आई है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद पिछले मैच में बड़ी जीत से उत्साहित है. दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

किंग्स इलेवन और सनराइजर्स की स्थिति एक जैसी है. इन दोनों टीमों के 10 मैचों में 8 अंक हैं, लेकिन हैदराबाद की टीम बेहतर रन गति के कारण 8 टीमों की तालिका में अपने प्रतिद्वंद्वी से एक पायदान आगे 5वें स्थान पर है. प्ले ऑफ में जगह सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों टीमों को अपने बाकी बचे मैच जीतने होंगे.

SRH vs KXIP : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच अब तक 15 मुकाबले (2013-2020) हो चुके हैं. सनराइजर्स को 11, जबकि पंजाब को 4 में जीत मिली है. इस सीजन में दोनों के बीच हुआ पिछला मुकाबला सनराइजर्स ने 69 रनों से जीता था.

KXIP ने पिछले तीनों मैच जीते हैं

किंग्स इलेवन के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन पिछले तीन मैचों में उसने शानदार प्रदर्शन किया है. किंग्स इलेवन ने दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया तथा केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम शीर्ष चार में जगह बनाने के लिए विजय अभियान जारी रखने की कोशिश करेगी.

किंग्स इलेवन की बल्लेबाजी सुरक्षित हाथों में है. कप्तान राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल और निकोलस पूरन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म चिंता का विषय है. जिमी नीशाम के आने से टीम की बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी की अगुवाई वाली गेंदबाजी को भी कुछ मजबूती मिली है.

बाकी चारों मैच जीतने की चुनौती

सनराइजर्स को भी प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे चारों मैच जीतने होंगे. लगातार तीन हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुरुवार को 8 विकेट से मिली जीत से टीम का मनोबल बढ़ा है. डेविड वॉर्नर की टीम अब प्ले ऑफ की उम्मीदों का जीवंत रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

सनराइजर्स के लिए पिछले मैच में अच्छी बात यह रही कि वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो की नाकामी के बावजूद टीम मनीष पांडे और विजय शंकर के अर्धशतकों की मदद से 155 रनों का लक्ष्य हासिल करने में सफल रही.

जेसन होल्डर को शामिल करने से सनराइजर्स की गेंदबाजी मजबूत हुई है. वेस्टइंडीज के इस ऑलराउंडर ने रॉयल्स के खिलाफ 33 रन देकर तीन विकेट लिये. लेकिन टीम के युवा खिलाड़ियों प्रियम गर्ग, अब्दुल समद और टी नटराजन को अधिक जिम्मेदारी संभालने की जरूरत है.

टीमें इस प्रकार हैं -

सनराइजर्स हैदराबाद

डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, मनीष पांडे, श्रीवत्स गोस्वामी, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, ऋद्धिमान साहा, अब्दुल समद, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, जेसन होल्डर, अभिषेक शर्मा, बी संदीप शर्मा, संजय यादव, फैबियन एलेन, पृथ्वी राज यारा, खलील अहमद, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, सिद्धार्थ कौल, बिली स्टैनलेक, टी नटराजन, बासिल थम्पी.

