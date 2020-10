IPL: भातीय जोड़ी ने SRH को दी 'संजीवनी', मनीष-विजय की पार्टनरशिप ने बचाया

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने आईपीएल-13 के 'करो या मरो' के मुकाबले में गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) को 8 विकेट से मात दी. हैदराबाद की जीत के हीरो मनीष पांडे (नाबाद 83 रन, 47 गेंदें, 8 छक्के, 4 चौके) रहे. उन्होंने कहा है कि टीम के मध्य क्रम की काफी आलोचना हो चुकी थी और इसलिए जरूरी था कि वह प्रदर्शन करें.

राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 155 रनों की चुनौती रखी थी. मनीष पांडे ने विजय शंकर (नाबाद 52) के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई और टीम को प्ले ऑफ की होड़ में बनाए रखा. यह पार्टनरशिप तब आई, जब टीम ने अपने शुरुआती दो विकेट गंवा दिए थे.

मनीष पांडे और विजय शंकर आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शतकीय साझेदारी करने वाली पहली भारतीय जोड़ी है. इससे पहले 2013 में पार्थिव पटेल-शिखर धवन की भारतीय जोड़ी ने SRH के लिए KKR के खिलाफ 89 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी.

मैन ऑफ द मैच मनीष पांडे ने कहा, 'हमारे मध्य क्रम को लेकर काफी बातें हो चुकी थीं, अब समय आ गया था कि हम प्रदर्शन करें. वीवीएस लक्ष्मण सर और प्रशिक्षकों से बात हुई थी. मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता था. मैंने अपने तरीके का खेला खेला और अपने शॉट्स लगाए.

देखें: आजतक LIVE TV

टीम ने शुरुआत में ही डेविड वॉर्नर (4) और जॉनी बेयरस्टो (10) के विकेट महज 16 रनों पर गंवा दिए थे. मनीष ने कहा, 'हमने दो अच्छे बल्लेबाज खो दिए थे. मैंने पहली गेंद को ठीक से बल्ले पर लिया और सोचा की अगर मैं अपनी लय बनाए रखूंगा और पावर प्ले का इस्तेमाल करूंगा तो मैं अंतिम ओवर से पहले इस मैच को खत्म कर सकूंगा.

A look at the Points Table after Match 40 of #Dream11IPL pic.twitter.com/jyOUeMseB7