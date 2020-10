DC vs KKR: दिल्ली को दिखाना होगा दम, प्वाइंट छीनने को बेताब कोलकाता

आईपीएल के 13वें सीजन के 42वें मैच में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें आमने-सामने होंगी. दिल्ली को नंबर-1 पर आने के लिए उसके बल्लेबाजों को कोलकाता के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा. अबु धाबी में यह मुकाबला दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा.

KKR vs DC: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 24 मुकाबले (2008-2020) हो चुके हैं. कोलकाता को 13, जबकि दिल्ली को 11 में जीत मिली है. इसमें 2019 का एक मुकाबला भी शामिल है, जो टाई हो गया था. तब सुपर ओवर में दिल्ली ने बाजी मारी थी.

इस सीजन में दोनों के बीच हुआ पिछला मुकाबला दिल्ली ने 18 रनों से जीता था. 3 अक्टूबर को शारजाह में 229 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम 210/8 रन बना पाई थी.

दिल्ली 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. केकेआर के अभी 10 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर है, लेकिन इयोन मॉर्गन की अगुवाई वाली टीम प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए अपने अंक बढ़ाने के लिए बेताब होगी.

धवन का बेहतरीन फॉर्म, पर शॉ जूझ रहे

दिल्ली की तरफ से शिखर धवन बेहतरीन फॉर्म में हैं और उन्होंने पिछले दोनों मैचों में शतक जमाए हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाजों की नाकामी के कारण टीम को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

युवा पृथ्वी शॉ को शीर्ष क्रम में अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी. शॉ पिछली चार पारियों में से दो में खाता नहीं खोल पाए थे. कप्तान श्रेयस अय्यर मांसपेशियों में खिंचाव आने से पहले जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, वैसी अब नहीं कर पा रहे हैं.

चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले ऋषभ पंत भी पिछले मैच में क्रीज पर संघर्ष करते नजर आए. अय्यर और पंत के अलावा मार्कस स्टोइनिस दिल्ली के मध्यक्रम की रीढ़ हैं.

