IPL के इतिहास में CSK पहली बार प्ले ऑफ से लगभग 'बाहर', मुंबई के आगे धोनी के धुरंधरों का सरेंडर

आईपीएल के 13वें सीजन के 41वें मैच में शुक्रवार रात महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया. इसके साथ ही चेन्नई आईपीएल के 13 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्ले ऑफ से 'बाहर' रह सकती है.

चेन्नई 'करो या मरो' के अभियान पर थी, लेकिन चेन्नई का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा. शारजाह में पहले तो मुंबई ने उसे 114/9 रनों पर रोक दिया और जीत का आसान लक्ष्य 12.2 ओवरों में बिना विकेट गंवाए (116/0) हासिल कर 10 विकेट से मात दी. आईपीएल के इतिहास में चेन्नई पहली बार 10 विकेट से हारी है.

मौजूदा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी नहीं बदली. उसे एक और हार का सामना करना पड़ा. यह उसकी 8वीं हार रही और अंक तालिका में सबसे नीचे रहकर उसने अपने प्रशंसकों को गहरा झटका दिया. मुंबई को मौजूदा सीजन के उद्घाटन मैच में चेन्नई ने हराया था, लेकिन इस बार चार बार की चैम्पियन मुंबई की बारी थी.

दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने 7वीं जीत हासिल की. 10 मैचों में 14 अंकों के साथ वह टॉप पर पहुंच गई है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के भी 10 मैचों में 14 अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर मुंबई शीर्ष पर है.

चेन्नई सुपर किंग्स 'OUT'

चेन्नई की टीम इससे पहले तक आईपीएल में जब भी खेली, प्ले ऑफ तक जरूर पहुंची, लेकिन इस बार वह कोई कारनामा नहीं कर पाई. वह तीन बार की विजेता और पांच बार की उपविजेता है, लेकिन इस बार उसके 11 मैचों में केवल 6 अंक हैं. यानी अगले 3 मैच जीतकर भी उसके कुल 12 अंक ही रहेंगे. ऐसे में वह प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकती.

रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में मुंबई की ओर से 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्विंटन डिकॉक (नाबाद 46) और ईशान किशन (नाबाद 68 रन, 37 गेंदों में, 5 छक्के, 6 चौके ) की सलामी जोड़ी उतरी. दोनों ने आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया. ईशान किशन ने 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया.

ईशान किशन की ताबड़तोड़ पारी

जवाब में रोहित शर्मा के बिना उतरी मुंबई ने 12.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के लक्ष्य हासिल कर लिया. क्विंटॉन डिकॉक ने 37 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 46 रन बनाए, जबकि ईशान ने 37 गेंदों में 68 रन जोड़े, जिनमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे. हैमस्ट्रिंग चोट के शिकार रोहित की जगह कीरोन पोलार्ड ने कमान संभाली थी.

100-run partnership comes up between @ishankishan51 & @QuinnyDeKock69 👏👏



QDK celebrates it with a SIX next ball.#Dream11IPL pic.twitter.com/6ApoNs7hMz