IPL: आज MI और KKR में टक्कर, मुंबई के पास टॉप पर चढ़ने का मौका

आईपीएल के 13वें सीजन के 32वें मुकाबले में शुक्रवार को मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें आमने-सामने होंगी. आक्रामक बल्लेबाजों और डेथ ओवरों में शानदार प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों की मौजूदगी में मौजूदा चैम्पियन मुंबई का पलड़ा भारी है. अबु धाबी में यह मैच भारतीय समयनुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

MI vs KKR : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 26 मुकाबले (2008-2020) हो चुके हैं. मुंबई ने 20, जबकि कोलकाता ने 6 में जीत हासिल की है. अंक तालिका में फिलहाल मुंबई इंडियंस दूसरे स्थान पर है, जबकि कोलकाता चौथे पायदान पर है.

A look at the Points Table after Match 31 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/z9hL7mK8y9