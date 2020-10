IPL: कोहली से सवाल- डिविलियर्स को नंबर-6 पर क्यों उतारा? कप्तान का ये जवाब

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का एबी डिविलियर्स को बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतारने का फैसला गलत साबित हुआ. लेकिन कप्तान विराट कोहली ने कहा कि यह सोची समझी रणनीति थी, जो किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नहीं चल पाई. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में छह विकेट पर 171 रन बनाए थे. पंजाब ने इसके जवाब में दो विकेट पर 177 रन बनाकर जीत दर्ज की.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 33 गेंदों पर नाबाद 73 रन बनाने वाले डिविलियर्स को चौथे नंबर के बजाय छठे नंबर पर भेजा गया. वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे को उनसे पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा गया. डिविलियर्स 2 रन बना पाए. कोहली ने कहा कि यह रणनीति कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन गेंदबाजों को 171 रन का बचाव करना चाहिए था.

कोहली ने कहा, ‘हम ने इस बारे में बात की थी, हम चाहते थे कि बल्लेबाजी के दौरान दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों का संयोजन रहे क्योंकि दो लेग स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे. कई बार चीजें आपके मुताबिक नहीं होती हैं. हम चाहते थे कि शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी का मौका मिले.’

