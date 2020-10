IPL: मैच से पहले कोहली ऐसे हुए तरोताजा- मैदान पर किया 'डांस', Video वायरल

विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर (RCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में अब तक शानदार प्रदर्शन किया हैं. टीम ने आठ में से पांच मैच जीते हैं.

हालांकि गुरुवार को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ उसे 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. चैलेंजर्स के पास अभी भी प्ले ऑफ जगह बनाने के लिए अच्छे अवसर हैं. वह फिलहाल तीसरे स्थान पर है.

इस बीच कप्तान विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह वीडियो किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ गुरुवार के मैच से पहले का है. खुद को तरोताजा रखने के लिए वह मैदान पर डांस करते दिखे.

