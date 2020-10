IPL: आसान मैच पंजाब ने फंसाया, RCB के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का जड़ पूरन ने जिताया

आईपीएल के 13वें सीजन का 31वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के नाम रहा. जीत के लिए तरस गई पंजाब की टीम ने गुरुवार रात शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 8 विकेट से मात दी. किंग्स इलेवन ने 20 ओवरों में 177/2 रन बनाकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. पंजाब को लगातार पांच हार झेलने के बाद यह जीत मिली है. आखिरी गेंद पर जीत के लिए एक रन चाहिए था. ऐसा लगा कि मैच सुपर ओवर में जा सकता है... लेकिन निकोलस पूरन ने धमाकेदार छक्के से जीत दिला दी. दो शानदार पार्टनरशिप करने वाले केएल राहुल मैन ऑफ द मैच रहे.

केएल राहुल की कप्तानी वाली पंजाब की यह महज दूसरी जीत है और यह उसका 8वां मुकाबला था. वह अब भी अंतिम पायदान पर है. प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए उसके लिए बाकी सभी 6 मैच 'करो या मरो' जैसा है, दूसरी तरफ विराट कोहली की कप्तानी वाली कोहली की टीम की यह तीसरी हार रही. बेंगलुरु का भी यह 8वां मैच था. वह 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है.

172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम को मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दी और 78 रन जोड़े. मयंक ने 45 रन बनाए. यह एकमात्र विकेट युजवेंद्र चहल को मिला. इसके बाद राहुल (नाबाद 61) और क्रिस गेल (53) ने 93 रन जोड़े. गेल आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर रन आउट हो गए. आखिरकार अंतिम गेंद पर निकोलस पूरन ने चहल को छक्का लगाकर मैच जिता दिया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 171/6 रन बनाए थे

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171/6 रन बनाए. कप्तान विराट कोहली की 48 रनों की पारी के बाद क्रिस मॉरिस की आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ 25 रनों की नाबाद पारी खेली.

कोहली ने 39 गेंदों की पारी में तीन चौके लगाए, लेकिन हरफनमौला मॉरिस ने 8 गेंदों में 3 छक्के और एक चौका जड़ा. इसुरु उदाना (5 गेंदों में 10 रन) ने भी आखिरी ओवर में छक्का लगाया, जिससे टीम ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. बेंगलुरु ने मोहम्मद शमी के आखिरी ओवर में 24 रन जुटाए, जिसमें तीन छक्के लगे.

पंजाब की टीम ने इस मैच लिए तीन बदलाव किए थे जिसमें मौजूदा सत्र में पहली बार वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल को मैदान में उतरने का मौका मिला. टीम में स्पिनर मुरूगन अश्विन और दीपक हुड्डा को भी जगह दी गई.

मैक्सवेल ने गेंदबाजी का आगाज किया

टॉस गंवाने के बाद पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल ने गेंदबाजी का आगाज किया जिनकी छठी गेंद पर एरॉन फिंच ने छक्का लगाया. उन्होंने दूसरे ओवर में भी मोहम्मद शमी की गेंद पर चौका लगाया. देवदत्त पडिक्कल ने भी इसके बाद अर्शदीप सिंह पर चौका और मोहम्मद शमी पर छक्का लगाकर हाथ खोला. वह हालांकि पांचवें ओवर में अर्शदीप की पहली गेंद पर निकोलस पूरन को कैच थमा बैठे.

अच्छी शुरुआत कर जल्दी लौटे पडिक्कल

पडिक्कल ने 12 गेंदों में 18 रन बनाए. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान विराट कोहली ने इस ओवर में दो शानदार चौके लगाए. पावर प्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 57 रन था. मुजीब उर रहमान की जगह टीम में शामिल हुए एम अश्विन ने अपने पहले ही ओवर फिंच को बोल्ड किया. उन्होंने 18 गेंदों में 20 रन बनाए.

इसके बाद एबी डिविलियर्स की जगह वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन पंजाब के स्पिनरों ने उन्हें और कोहली को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सुंदर अश्विन की गेंद पर क्रिस जॉर्डन को कैच थमा बैठे. उन्होंने 14 गेंदों में 13 रन बनाए.

शिवम दुबे ने दो लगातार छक्के जमाए

सुंदर के आउट होने के बाद कोहली का साथ देने मैदान पर शिवम दुबे आए. पंजाब के स्पिनरों ने हालांकि छठे ओवर से 13वें ओवर तक सिर्फ 48 रन दिए. दुबे ने रवि बिश्नोई पर लगातार दो छक्के लगाकर रन दबाव को कम किया. पारी के इस 15वें ओवर में 19 रन बने.

दुबे हालांकि 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में जॉर्डन की गेंद पर विकेटकीपर लोकेश राहुल को कैच थमा बैठे. उन्होंने 19 गेंदों में 23 रन बनाने के साथ चौथे विकेट के लिए कोहली के साथ 41 रनों की साझेदारी की.

