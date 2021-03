... आते ही छा गए प्रसिद्ध कृष्णा, डेब्यू में तोड़ा 24 साल पुराना रिकॉर्ड

तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया. कृष्णा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में चार विकेट चटकाए. वह वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू पर चार विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 66 रनों से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली. तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को पुणे में ही खेला जाएगा.

प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.1 ओवरों में 54 रन देकर चार विकेट झटके, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल रहा. कृष्णा ने जेसन रॉय (46), बेन स्टोक्स (1), सैम बिलिंग्स (18) और टॉम कुरेन (11) को चलता किया. कृष्णा ने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू पर नोएल डेविड का 24 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया. स्पिन गेंदबाज डेविड ने 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 21 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे, जो डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का भारतीय रिकॉर्ड था. वैसे, वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू पर 16 भारतीय गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लिये हैं. लेकिन कोई भी इससे पहले तक चार विकेट नहीं ले पाया था.

अब तक केवल 14 गेंदबाजों ने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू पर 5 विकेट हॉल लिये हैं. वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा के नाम है. उन्होंने 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू मैच में 16 रन देकर छह विकेट निकाले थे.

इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी. इंग्लैंड के ओपनर्स जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने कृष्णा के पहले स्पेल में जमकर धुनाई की थी. दोनों ने मिलकर कृष्णा के तीन ओवरों में 37 रन बना डाले. कृष्णा ने इसके बाद अपने दूसरे स्पेल में शानदार वापसी करते हुए जेसन रॉय को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई. फिर अपने अगले ओवर में उन्होंने बेन स्टोक्स का भी विकेट चटका दिया. आखिरी स्पेल में कृष्णा ने सैम बिलिंग्स और टॉम कुरेन को भी पवेलियन भेजा.

