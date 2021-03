T20: भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदा

राजेश्वरी गायकवाड़ (9 रन देकर 3 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद शेफाली वर्मा (60) और कप्तान स्मृति मंधाना (नाबाद 48) की ताबड़तोड़ पारी के दम पर भारतीय महिला टीम ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि तीन मैचों की टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया.

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 112 रनों का स्कोर खड़ा किया. भारतीय टीम ने 9 ओवर शेष रहते एक विकेट पर 114 रन बनाकर मैच अपने नाम किया.

