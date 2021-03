IND vs ENG: धवन ने बल्ले से दिया आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब, सहवाग की बराबरी की

टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन से पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन की आस थी. धवन ने उम्मीदों पर खरे उतरते हुए शानदार 98 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की है. यह धवन का वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ उच्चतम स्कोर है. धवन अपना 18वां वनडे शतक बनाने से महज दो रन पीछे रह गए, लेकिन उनकी यह पारी किसी शतक से कम नहीं है. धवन को ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कप्तान इयोन मॉर्गन के हाथों कैच आउट कराया. धवन ने अपना आखिरी शतक 2019 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया (117 रन) के विरुद्ध बनाया था.

पुणे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था. धवन ने रोहित शर्मा (28) के साथ पहले विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी की. इसके बाद शिखर धवन ने छक्के से 68 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.पारी के 28 वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर मोईन अली ने धवन का कैच टपका दिया.

9⃣8⃣ runs

1⃣0⃣6⃣ balls

1⃣1⃣ fours

2⃣ sixes@SDhawan25 narrowly misses out on a fine hundred but he has played a fine knock in the @Paytm #INDvENG ODI series opener. 👍👍#TeamIndia



Follow the match 👉 https://t.co/MiuL1livUt pic.twitter.com/FnLYxbkw0H