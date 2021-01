IND vs AUS: अश्विन पर 'पलटवार' करना चाहते हैं स्मिथ, तीसरे टेस्ट में अलग सोचकर उतरे हैं

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने गुरुवार को कहा कि वह रविचंद्रन अश्विन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस भारतीय ऑफ स्पिनर ने पहले दो टेस्ट में अपनी गेंदबाजी से उन्हें काफी परेशान किया और दो बार आउट भी किया.

स्मिथ पहले दो टेस्ट में रन नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने तीसरे टेस्ट के शुरुआती दिन सिडनी क्रिकेट मैदान पर कुछ आक्रामक शॉट खेलते हुए 31 रन बना लिये हैं और वह मार्नस लाबुशेन (नाबाद 67) के साथ क्रीज पर डटे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप तक दो विकेट पर 166 रन बना लिये.

✔️ Will Pucovski fifty

✔️ Marnus Labuschagne fifty

✔️ Just two wickets lost



Australia looked 💪 on the first day in Sydney.#AUSvIND SCORECARD ▶️ https://t.co/Zuk24dsH1t pic.twitter.com/AFNlAnWGSo