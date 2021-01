Ind vs Aus: ऋषभ पंत ने छोड़े 2 कैच, सोशल मीडिया पर फैंस ने यूं निकाला गुस्सा

टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के पहले दिन डेब्यू मैच खेल रहे कंगारू ओपनिंग बल्लेबाज विल पुकोवस्की के दो कैच टपका दिए, जिसके बाद इस बल्लेबाज ने 62 रनों की पारी खेली.

ऋषभ पंत ने 22वें ओवर की अंतिम गेंद पर विल पुकोवस्की को रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर जीवनदान दिया. पंत ने पुकोवस्की का कैच गिरा दिया. उस समय पुकोवस्की 26 रन बनाकर खेल रहे थे.

A rollercoaster of emotions for Will Pucovski! Initially given out, but on closer inspection he's recalled to the crease! #OhWhatAFeeling@Toyota_Aus | #AUSvIND pic.twitter.com/WgT5lCRjAE — cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2021

इसके बाद ऋषभ पंत ने मो. सिराज के फेंके गए 25वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर पुकोवस्की को जीवनदान दिया. पंत ने फिर पुकोवस्की का कैच गिरा दिया. टी ब्रेक से पहले जब पुकोवस्की 42 पर खेल रहे थे तब वह रन आउट होने से बाल-बाल बचे थे. हालांकि टी ब्रेक के बाद पुकोवस्की को भारत के डेब्यूमैन नवदीप सैनी ने LBW आउट कर 62 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया.

Pant learned nothing from his Delhi Capitals coach. Could have easily did this for a wicket. #AUSvIND pic.twitter.com/30D9OouMJJ — Silly Point (@FarziCricketer) January 7, 2021

Rishabh Pant as Wicket Keeper. pic.twitter.com/ZPYPfYPgf7 — AFC Abhi (@AfcAbhi) January 7, 2021

Saha Drops Tough Catch , Twitter reaction :- He is old , Waste , Remove him , Bring in Pant , He is not Saha but he is Haha



Pant Drops Tough Catch , Twitter reaction :- He is cute , He is naughty , Let me quote Cricviz . https://t.co/s1bLa8orzM — Sai (@akakrcb6) January 7, 2021

Rishabh Pant should be grateful that we're not playing in India. People would have started chanting "Dhoni.. Dhoni" by now.#INDvsAUSTest — Amber Soni (@amber_7777) January 7, 2021

One thing I can say beyond doubt that #RishabhPant is not a "keeper".#INDvsAUSTest — Harsh Tripathi (@HarshTr23148648) January 7, 2021

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच में खबर लिखे जाने तक अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं. स्टीव स्मिथ 24 और मार्नस लाबुशैन 56 रनों पर खेल रहे हैं. पुकोवस्की डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के 92वें खिलाड़ी बन गए थे.

भारत ने टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ही डेविड वॉर्नर (5) का विकेट गिरा दिया था. वॉर्नर का विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया था. इसके बाद पुकोवस्की को नवदीप सैनी ने LBW आउट कर दिया था.