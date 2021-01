IND vs AUS: ये ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी हुआ बुमराह का फैन, कहा- सीरीज में शानदार

अपने जमाने के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा भारत के खिलाफ मौजूदा सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं. मैक्ग्रा 1-1 से बराबर चल रही चार मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के अब तक के रवैये से निराश हैं.

50 साल के मैक्ग्रा ने कहा, ‘अधिकतर भारतीयों की तरह मेरी भी राय है कि उन्होंने (भारतीय गेंदबाजों) ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की मानसिकता को भांपकर गेंदबाजी की और जैसा मैंने पहले कहा था कि वे (ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज) थोड़ा डरे हुए थे.’

मैक्ग्रा ने कहा, ‘वे रन बनाने और गेंदबाजों पर हावी होने की जगह अपने विकेट बचाए रखने पर ध्यान दे रहे थे. जब आपको पता चलता है कि बल्लेबाज पिच पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इससे गेंदबाज को थोड़ा मौका मिल जाता है और फिर बल्लेबाज को आउट करने में देर नहीं लगती.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा ने बल्लेबाजी की, इन खिलाड़ियों ने दिखाया कि कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए.’

देखें: आजतक LIVE TV

मैक्ग्रा ने भारतीय गेंदबाजों की प्रशंसा की और स्वयं को जसप्रीत बुमराह का बड़ा प्रशंसक करार दिया. उन्होंने कहा, ‘आप भारतीय गेंदबाजों से श्रेय नहीं छीन सकते हो. जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से सीरीज में गेंदबाजी की है वह शानदार है. मैं बुमराह का बड़ा प्रशंसक हूं. मैंने कुछ अवसरों पर उनसे बात की तथा वह जिस तरह से सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं वह मुझे पसंद है.’

Gee whiz - Jasprit Bumrah with the feather touch to dismiss Steve Smith! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/soi7Qrf4gs

भारतीय गेंदबाजों ने जिस लेंथ पर गेंदबाजी की उससे भी मैक्ग्रा प्रभावित हैं. उन्होंने कहा, ‘वह (बुमराह) ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में गेंदबाजी करने का आनंद लेते हैं. मोहम्मद सिराज टीम में आए. मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी की. ऑस्ट्रेलिया में कभी आप अच्छी उछाल हासिल कर सकते हो और शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हो, लेकिन उन्होंने अच्छी लेंथ से गेंदबाजी की.’

Ravi Ashwin has Steve Smith!



The Aussie departs for a duck 👀



As simple as you like... pic.twitter.com/Y7pxOgWSA8