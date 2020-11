ATP फाइनल्स: जोकोविच के बाद नडाल भी बाहर, इनके बीच होगी खिताबी भिड़ंत

एटीपी फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में रूस के डेनिल मदवेदेव का सामना ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम से होगा. मदवेदेव ने सेमीफाइनल में पहला सेट गंवाने के बावजूद वर्ल्ड नंबर-2 राफेल नडाल को 3-6, 7-6 (4), 6-3 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई.

पहले सेट में नडाल आगे बढ़े, लेकिन दूसरे सेट में वह 0-3 से पीछे रह गए. 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्पेनिश खिलाड़ी ने 5-4 से वापसी की, लेकिन वर्ल्ड नंबर-4 मदवेदेव ने हार न मानते हुए सेट अपने नाम किया.

निर्णायक सेट में नडाल कहीं भी फॉर्म में नहीं लगे और रूसी खिलाड़ी ने सेट के साथ मैच भी अपने नाम करते हुए फाइनल में प्रवेश किया.

