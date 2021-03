अफगानिस्तान के कप्तान का कमाल, धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

अफगानिस्तान के कप्तान असगर अफगान ने एक खास उपलब्धि हासिल की है. कप्तान के तौर पर टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक जीत हासिल करने के मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है. शुक्रवार को अबु धाबी में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 45 रनों से हराया. इसके साथ टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 193 रन बनाए. करीम जन्नत ने 53, उस्मान गनी ने 49 रन और मोहम्मद नबी ने 40 रनों की पारियां खेली. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.1 ओवरों में 148 रन बनाकर आउट हो गई. रियान बर्ल ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए. अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान ने सबसे ज्यादा तीन विकेट निकाले. नवीन उल हक और नबी ने दो-दो विकेट झटके. मोहम्मद नबी को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.

