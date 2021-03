IND vs ENG T20: आज होगा सीरीज का फैसला, टीम इंडिया के सितारों को करना होगा धमाका

टीम इंडिया ने पिछला टी20 मुकाबला जीतकर रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज मजबूत इंग्लैंड को जोरदार झटका दिया था. 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी करने के बाद आज विराट ब्रिगेड निर्णायक जंग के लिए तैयार है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा. टीम इंडिया के लिए लगातार छठी टी20 द्विपक्षीय सीरीज पर कब्जा करने का मौका है.

इस साल अक्टूबर-नवंबर में टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, जिसका मेजबान भारत ही है. ऐसे में टीम इंडिया पांचवां और अंतिम टी20 इंडरनेशनल मैच में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने के साथ वर्ल्ड कप के लिए अपनी मुख्य टीम का खाका तैयार करने की तरफ एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी. जाहिर है, मुकाबला आसान नहीं होगा. टीम इंडिया से एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

