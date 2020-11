IND vs AUS: विराट ब्रिगेड 375 का दबाव झेल नहीं पाई, ऑस्ट्रेलिया दौरे का पहला मैच हारी

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे का पहला मुकाबला 66 रनों से गंवा दिया है. शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर 375 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 50 ओवरों में 308/8 रन ही बना पाई. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. 29 नवंबर को इसी मैदान पर दूसरा मैच खेला जाएगा.

हार्दिक पंड्या (90 रन) और शिखर धवन (74 रन) के बीच पांचवें विकेट के लिए 128 रनों की पार्टनरशिप ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन एडम जाम्पा (10 ओवरों में 54 रन देकर 4 विकेट) ने दोनों के विकेट लेकर भारतीय टीम को गहरा झटका दिया. इससे पहले जाम्पा ने केएल राहुल का विकेट चटकाया. उन्हें रवींद्र जडेजा का भी विकेट मिला, जबकि शुरुआती तीनों विकेट जोश हेजलवुड के खाते में गए. मयंक अग्रवाल (22), विराट कोहली (21) और श्रेयस अय्यर (2) को हेजलवुड ने अपना शिकार बनाया.

🇦🇺 Congratulations to Australia who have won the first ODI by 66 runs to take a 1-0 series lead against India.



That's 🔟 points in the @cricketworldcup Super League standings and takes them level on points with England at the top! #AUSvIND pic.twitter.com/qs1WNxqN9s