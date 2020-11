BCCI ने रोहित के बारे में बताया- वह अपने बीमार पिता को देखने UAE से मुंबई लौट गए थे

ऑस्ट्रेलिया में आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए 'हिटमैन' रोहित शर्मा की फिटनेस को परखा जाएगा. उनकी फिटनेस को लेकर अगला मूल्याकंन 11 दिसंबर को किया जाएगा. इसके बाद ही उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विचार किया जाएगा.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने कहा कि रोहित बेंगलुरू की राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. उनकी फिटनेस को लेकर होने वाले अगले मूल्यांकन के बाद ही ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उनकी भागीदारी पर स्पष्टता होगी.

बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि रोहित शर्मा को आईपीएल (IPL) के बाद अपने बीमार पिता का देखने के लिए वापस मुंबई आना पड़ा था. उनके पिता स्वस्थ हो रहे हैं. इसके बाद वह एनसीए में रिहैबिलिटेशन शुरू करने पहुंचे.

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा था कि रोहित शर्मा की चोट को लेकर भ्रम की स्थिति है और उनके पास चोट की स्थिति को लेकर पूरी सूचना नहीं है. उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि उन्हें नहीं पता कि बाकी टीम के साथ रोहित ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आए. विराट की प्रतिक्रिया के बाद ही बीसीसीआई ने रोहित से जुड़ा अपडेट जारी किया.

