IND vs AUS: कोहली ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पता नहीं टीम के साथ रोहित क्यों नहीं आए

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा कि रोहित शर्मा की चोट को लेकर भ्रम की स्थिति है और उनके पास चोट की स्थिति को लेकर पूरी सूचना नहीं है. उन्होंने साथ ही कहा कि उन्हें नहीं पता कि बाकी टीम के साथ रोहित ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आए.

शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले वनडे से पूर्व मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कोहली ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में हुई चयन समिति की बैठक से पहले रोहित को अनुपलब्ध बताया गया था.

कोहली ने कहा, ‘चयन समिति की बैठक से पहले हमें ई-मेल मिला था कि वह उपलब्ध नहीं हैं. इसमें कहा गया कि उन्हें आईपीएल के दौरान चोट लगी. इसमें कहा गया कि उन्हें चोट से संबंधित जानकारियां दी गई हैं और वह समझ गए हैं और वह अनुपलब्ध रहेंगे.’

