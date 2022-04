WWE Undertaker: हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए Undertaker हुए भावुक, स्पीच देते वक्त निकले आंसू, Video

WWE की दुनिया के लीजेंड ‘द अंडरटेकर’ (The Undertaker) को शनिवार को हॉल ऑफ फेम (Hall Of Fame) से सम्मानित किया गया. WWE की रिंग में हुए एक इवेंट में अंडरटेकर को आधिकारिक तौर पर ये सम्मान दिया गया, जिसका ऐलान साल 2020 में हुआ था. इस दौरान अंडरटेकर ने एक स्पीच दी, जो काफी वायरल हुई है इस दौरान वह भावुक भी हो गए.

हाल ही में Wrestlemania 38 की शुरुआत हुई है. इसी इवेंट में अंडरटेकर को 2022 के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. उन्होंने दो साल पहले ही रिंग से रिटायरमेंट ले लिया था. WWE के चेयरमैन विंस मैकमोहन समेत अन्य सभी रिंग के स्टार्स ने इस दौरान अंडरटेकर को स्टैंडिंग ओवेशन दी.

अपनी स्पीच में अंडरटेकर ने कहा कि पिछले 30 साल से मेरी अलग-अलग पहचान मिली. कभी अंडरटेकर, कभी डेडमैन, फीनम, अमेरिकन बैडऐस. लेकिन आज मैं आपको 30 साल पीछे ले जाना चाहता हूं, जहां से कहानी शुरू होती है. मार्क कालावे की कहानी, जिसे आपने अंडरटेकर के नाम से प्यार दिया.

अंडरटेकर ने अपनी स्पीच में कहा कि उनका लगातार फैन्स ने सपोर्ट किया, जिसके लिए वह शुक्रगुज़ार हैं. अंडरटेकर ने यहां फैन्स के साथ मज़ाक भी किया और कहा कि लोग कहते हैं कि मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि "Never say never."

आपको बता दें कि 24 मार्च 1965 को जन्मे मार्क कालावे उर्फ द अंडरटेकर ने तीन दशक तक WWE की दुनिया में राज़ किया. हिन्दुस्तान में भी अंडरटेकर के चाहने वालों की संख्या लाखों में है. अंडरटेकर की गिनती इतिहास के सर्वश्रेष्ठ रेसलर्स में होती है.