कोविड-19: मशहूर साइकिल रेस 'टूर डि फ्रांस' पर अनिश्चितता के बादल छाए

पूर्व में स्थगित कर दी गई मशहूर साइकिल रेस टूर डि फ्रांस कोविड-19 महामारी के कारण बनी अनिश्चितता के बीच शनिवार से शुरू होने वाली है. इसमें सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 176 में से कितने चालक तीन हफ्ते तक चलने वाली रेस में संक्रमण से बचने में सफल रहेंगे.

फ्रांस में फिर से कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में साइक्लिंग की मुख्य रेस आयोजित कराने से स्वास्थ्य का खतरा है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हालांकि जोर दिया था कि देश को वायरस के बीच सामान्य रूप से काम करना सीखना चाहिए.

