IPL से पहले 'मांकड़िंग' पर छिड़ी बहस, अश्विन अपने रुख पर कायम- दिया ये सुझाव

भारतीय टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सुझाव दिया कि अगर दूसरी छोर का बल्लेबाज (नॉन स्ट्राइकर) गेंद फेंकने से पहले क्रीज से काफी आगे निकल जाए, तो गेंदबाजों के लिए ‘फ्री बॉल’ जैसे नियम लागू करना चाहिए. वह हालांकि अपने रुख पर कायम हैं कि ऐसी स्थिति में बल्लेबाज को आउट करना गलत नहीं है.

अश्विन ने पिछली बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के मैच में जोस बटलर को इस तरह से आउट किया था, जिसके बाद ‘खेल भावना’ को लेकर सवाल उठने लगे थे. अश्विन के हालांकि जो किया था वह नियमों के मुताबिक था, लेकिन उनकी नई आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कोच रिकी पोंटिंग ने हाल में कहा था कि वह अश्विन से बात करेंगे और उन्हें बल्लेबाज को इस तरह से रन आउट नहीं करने के लिए कहेंगे.

भारतीय विकेटकीपर और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने ‘मांकड़ रन आउट’ को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक आउट होने के इस तरीके को ‘खेल भावना’ या ‘(वीनू) मांकड़’ के नाम से जोड़ना गलत है.

Make it a free ball for the bowler. If the batsmen gets out of that ball, the batting team will be docked 5 runs. Free hit adds to the drama for a batter, let’s give a chance to the bowlers too. As of now everyone watches the game hoping that ‘the bowlers will get smacked today’ https://t.co/BxX8IsMgvF