IPL: कोच पोंटिंग दुबई में क्वारनटीन, फैमिली साथ नहीं होने पर ऐसा कहा

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मुख्य कोच और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग दुबई पहुंच गए हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 13वें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए गुरुवार को यहां पहुंचे और फिर तुरंत छह दिनों के अनिवार्य पृथकवास पर चले गए.

45 साल के पोंटिंग ने यहां पहुंचने के बाद तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘अगले छह दिनों में मैं यही देखूंगा, होटल में आधिकारिक पृथकवास चल रहा है.’

My view for the next 6 days, hotel quarantine is officially underway. pic.twitter.com/gsH191DBvN

इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से रवाना होते हुए लिखा था, ‘इस मुश्किल दौर में परिवार को छोड़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगला पड़ाव दुबई होगा.’

Really hard to leave my family behind at this time, but next stop Dubai. See you soon @delhicapitals pic.twitter.com/NKfE3JtLeY